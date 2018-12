Coca nel bar, chiuso il locale

Dodici grammi di cocaina nascosti su un ripiano al di sopra della piastra usata per scaldare gli alimenti per i clienti. La droga era occultata in un bicchiere di plastica. Tra vari contenitori presenti su quel ripiano, poteva passare inosservata. Invece non è andata così.

La droga è stata trovata dai carabinieri che due giorni fa hanno arrestato il titolare del bar, un viterbese di 35 anni. Particolari, questi, emersi nel corso del processo per direttissima a suo carico che si è celebrato nel tribunale di Viterbo. Processo al termine del quale il 35enne ha patteggiato una pena a 10 mesi, per poi tornare in libertà, non avendo a suo carico precedenti specifici.

Il blitz è scattato intorno alle 11 di sera nel suo bar in viale Trieste, il “Cafè del mar”. Nella nota diramata al termine del blitz i carabinieri evidenziano che il 35enne è stato sorpreso mentre cedeva a un cliente 0,45 grammi di cocaina. Il cliente sarebbe poi stato segnalato alla prefettura come consumatore.

“Questo particolare non mi risulta - ha detto al termine del processo l’avvocato Antonio Jezzi, difensore dell’imputato -. Quello che invece risulta a me è che nel corso del blitz i carabinieri hanno trovato, sopra a una mensola del bar,un bicchiere di plastica con all’interno dodici grammi di cocaina. Il locale ora è chiuso per motivi igienico-sanitari”.

Infatti, durante la perquisizione, sarebbero emersi diversi problemi per i quali i carabinieri hanno richiesto l’intervento dei colleghi del Nas di Viterbo e del personale del servizio igiene e alimenti della Asl di Viterbo. Problemi sarebbero stati riscontrati sia nel bagno che in cucina, per quanto attiene la conservazione degli alimenti. Motivi per i quali il locale è stato chiuso, ma non è tutto.

Il 35enne è titolare del bar da circa due anni ma, a quanto pare, in tutto questo periodo non avrebbe mai richiesto la documentazione necessaria per la gestione di un locale che prevede la somministrazione di alimenti. Ed è anche per questo motivo che è stata chiesta e ottenuta la chiusura del bar.