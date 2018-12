Massacrato a sprangate, due condanne

Avrebbero massacrato a sprangate uno sbandato sorpreso a dormire in un camper. Sono stati condannati i due presunti aggressori che il 25 luglio del 2017 mandarono all’ospedale un romeno di 46 anni dopo averlo colpito più volte con un tubo di ferro. Ieri al termine del processo immediato con rito abbreviato sono stati condannati a 3 anni e 4 mesi due uomini residenti a Civita Castellana. Il proprietario del camper, S.M. di 47 anni e un suo amico, M.P. di 31 anni. Erano finiti a processo con la pesante accusa di tentato omicidio e il pm aveva chiesto 5 anni e 6 mesi per il primo e 5 anni e 8 mesi per il secondo. Il gip Rita Cialoni ieri all’ora di pranzo, dopo una camera di consiglio durata oltre 2 ore e mezzo, li ha condannati a 3 anni e 4 mesi derubricando il titolo del reato da tentato omicidio a lesioni gravi. Ora bisognerà capire se il difensore dei due presunti aggressori (l’avvocato Domenico Gorziglia) deciderà di presentare appello.

Le motivazioni saranno presentate tra 90 giorni. Il fatto risale al 25 luglio dell’anno scorso quando il romeno di 46 anni fu soccorso dai carabinieri di Civita Castellana in via delle Piagge. Sanguinante e dolorante si trascinava ai bordi della strada. Ai militari riferì che era stato vittima di una violenta aggressione, qualche ora prima, all’interno di un camper parcheggiato a circa un chilometro di distanza. I carabinieri risalirono dunque al proprietario del camper e a un suo amico. Sarebbero stati loro ad aggredire l’uomo. Una sorta di “punizione” per aver dormito nel camper senza permesso. L’uomo fu colpito più volte con un tubo innocente in ferro. La vittima fu ricoverata all’ospedale Andosilla di Civita Castellana dove furono riscontrate sul suo corpo fratture multiple oltre a un pneumotorace, costole rotte e una lesione alla scapola.

Gli imputati hanno scelto il rito abbreviato e durante il processo il gip ha disposto anche una perizia medica per chiarire la dinamica dell’aggressione. Secondo la dottoressa Aromatario, nominata dal tribunale, l’uomo non avrebbe rischiato la vita malgrado le lesioni gravi riportate a causa del pestaggio.

Il proprietario del camper, arrestato poche ore dopo l’aggressione, ammise di aver colpito il romeno ma solo per difendersi. Infatti avrebbe utilizzato la spranga solo dopo che l’ospite indesiderato del suo camper lo aveva minacciato mostrandogli un coltello a roncola. Il 31enne invece fu identificato dai carabinieri solo qualche giorno dopo attraverso lo studio dei filmati delle telecamere presenti nell’area intorno al luogo dove era parcheggiato il camper.