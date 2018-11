Pensionato nasconde 165 chili di marijuana

Oltre 165 kg di marijuana sequestrata. E un pensionato in manette che gli stessi militari della guardia di finanza, che hanno compiuto il blitz nella sua proprietà, definiscono “insospettabile”. E’ stata davvero una scoperta clamorosa quella che hanno compiuto le fiamme gialle del comando provinciale di Roma nel parco del Treja, nella zona di Mazzano Romano, proprio al confine con la provincia di Viterbo. Un casolare di proprietà dell’anziano, che ha 70 anni ma del quale non sono state rese note le generalità, era stato adibito ad “essiccatoio”di centinaia di arbusti di canapa appesi, sistemati ordinatamente e pronti per essere lavorati e per ricavare la droga da mettere poi in vendita. Inoltre, oltre alle piante allucinogene, i militari hanno trovato l’ingente quantitativo di marijuana già pronta e “selezionata” per tipologia, nonché bilance, bilancini e materiale indispensabile alla coltivazione, trattamento e confezionamento della stessa droga. Insomma, una vera e propria centrale per il confezionamento e lo spaccio di stupefacenti. Le fiamme gialle alla fine hanno sequestrato, come detto, qualcosa come circa 165 kg di marijuana che, immessa in circolazione, secondo i loro calcoli avrebbe fruttato oltre 700 mila euro, oltre a tutto il materiale necessario per la lavorazione e il confezionamento della droga. Il settantenne che gestiva l’impianto di lavorazione dello stupefacente è stato così arrestato e rinchiuso nel carcere capitolino di Rebibbia a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I finanzieri fanno sapere che, determinante per il maxi sequestro, è stato il quotidiano controllo del territorio svolto anche attraverso le pattuglie del servizio di pubblica utilità “117”.