Ricatto dall'amante: "Mostro le foto hot a tua moglie"

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di avvicinamento per la 32enne che, come riportato nell’edizione del 21 novembre del Messaggero, ricattava il suo amante per non rivelare alla moglie le sue scappatelle. Lei è una 32enne dominicana, lui un viterbese di quarant’anni con figli.

La storia ha inizio qualche mese fa quando i due si conoscono in Internet, in un sito di incontri.

Al primo incontro la donna ha ricevuto 40 euro. La storia prosegue e la donna - da tempo residente nella Tuscia - a ogni incontro scattava foto di lei con il quarantenne. Foto di cui lui è sempre stato consapevole. Foto in atteggiamenti teneri, spesso intimi. Foto che non lasciano dubbi sui reali rapporti tra loro. E’ a quel punto che la donna, secondo il racconto della vittima, ha iniziato a chiedere soldi. All’inizio - spiegava all’amante - erano per far fronte a piccole emergenze, poi, quando lui ha iniziato a dire no, sono iniziati i ricatti: “Paga o mostro le foto a tua moglie”.

