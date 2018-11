Trascina carabiniere con la Panda, condannato

Ha trascinato un carabiniere con l’auto per 40 metri per evitare l’arresto, ora dovrà scontare un anno di reclusione. Questa la sentenza, emessa ieri mattina, del processo a carico di un romano di 37 anni residente al Murialdo - E.P. le iniziali (difeso dall’avvocato Samuele de Santis). Il giudice monocratico Silvia Mattei, al termine di una breve camera di consiglio, ha infatti condannato l’uomo a un anno per resistenza a pubblico ufficiale aggravata, lesioni, spaccio e porto abusivo d’armi. La pubblica accusa aveva chiesto un anno e otto mesi. I fatti risalgono al 20 luglio. L’uomo fu sorpreso nella zona di via Vicenza mentre cedeva della droga. Quando i carabinieri intervennero tentò la fuga con la sua Panda trascinando per una quarantina di metri un maresciallo che si era aggrappato al finestrino. Il carabiniere riportò diverse lesioni e il 37enne venne arrestato. All’interno dell’auto fu trovata una mazza (da qui l’accusa di porto abusivo d’armi). L’uomo attualmente si trova già agli arresti domiciliari per un’altra vicenda.