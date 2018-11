Controlli della polizia: ritirate quattro patenti

Gli uomini della Polizia di Stato hanno effettuato un servizio mirato di prevenzione e repressione, rivolgendo una particolare attenzione ai pericoli conseguenti alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di stupefacenti o sostanze psicotrope. Sono stati sottoposti a verifica numerosissimi mezzi e persone: tutti i soggetti fermati che si trovavano alla guida dei rispettivi veicoli sono stati controllati tramite il precursore alcolico e, in caso di positività, sottoposti alla prova dell’etilometro. Tali verifiche hanno portato al ritiro immediato di 4 patenti di guida con la successiva denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre un soggetto è risultato positivo all’assunzione di stupefacenti.