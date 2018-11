Spaccio di eroina: coppia in manette

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo hanno arrestato una coppia di spacciatori, un uomo di origini ghanesi di 20 anni e una donna italiana di 35 anni. La coppia, che si aggirava in atteggiamento sospetto osservandosi ossessivamente intorno, è stata fermata dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo e immediatamente sottoposta a perquisizione personale e successivamente domiciliare, al termine della quale è stata trovata in possesso di ben 9 involucri contenenti complessivamente 5 grammi di eroina e 3 grammi di hashish, oltre a tutto l'occorrente per il confezionamento e per il pesare le dosi da dividere. La droga è stata sequestrata e la coppia di spacciatori è stata dichiarata in arresto e tradotta ai domiciliari presso la loro abitazione.