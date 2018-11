Oscar Farinetti arriva a Viterbo

Oscar Farinetti sarà in Tuscia sabato 1 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Caffeina con uno spettacolo completo che condurrà i presenti dall’amore per la qualità dei prodotti e per le tradizioni delle comunità locali, all’internazionalizzazione del Made in Italy, fino a una riflessione profonda sul legame che si crea fra gli uomini e la terra. Muovendo dalla sua opera di poesie “Quasi”, pubblicata per Le Onde de La Nave di Teseo, il fondatore di Eataly sarà sul palco con Annalisa Canfora, direttrice artistica del Teatro Caffeina, che proporrà estratti dal libro. Sarà questo il modo con cui l’imprenditore piemontese proporrà al pubblico la sua “Storia dei sentimenti umani”, una performance sul valore dello spirito e delle emozioni nella nostra esperienza quotidiana.