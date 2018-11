Armato di coltello minaccia i clienti di un bar

I carabinieri di Tuscania sono intervenuti dopo una richiesta allarmante alla centrale operativa della compagnia, poiché un cittadino di origini rumene di circa 40 anni stava minacciando, in evidente stato di ubriachezza, gli avventori di un noto bar del centro, armato con un grosso coltello da cucina. Immediato l'intervento dei carabinieri di Tuscania che una volta giunti sul posto hanno avuto prima cura della sicurezza degli avventori, poi hanno operato in modo da bloccare e disarmare il soggetto. Che è stato poi condotto in caserma e denunciato.