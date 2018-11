"Sereno Variabile" fa tappa a Viterbo

Sereno Variabile, la trasmissione RAI di Osvaldo Bevilacqua, ha fatto tappa a Viterbo. La puntata che andrà in onda sabato 24 novembre, descrive le bellezze artistiche, monumentali e storiche di Viterbo ma anche le eccellenze. Tra queste anche l’Università della Tuscia. Bevilacqua a questo proposito ha intervisto a piazza del Gesù il rettore Alessandro Ruggieri che ha esposto al giornalista i corsi di laurea dell’Ateneo viterbese alcuni dei quali unici in Italia. Osvaldo Bevilacqua e il professor Alessandro Ruggieri hanno evidenziato come compiano simultaneamente 40 anni sia l’Università della Tuscia che la fortunata trasmissione “Sereno Variabile” che solo all’estero, dove viene messa in onda con regolarità, ha ben 35 milioni di spettatori.