Investita e uccisa da un camion in retromarcia

contratto, non alleanza

Il rapporto M5s-Lega secondo Roberto Fico

Il presidente della Camera Roberto Fico, ospite alla Festa dell’Unità di Ravenna, parla del rapporto tra il Movimento 5 stelle e la Lega: "Contratto, non alleanza. A me di creare la polemica non me ne frega niente. Non me ne frega neanche di rispondere a Salvini".