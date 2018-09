Deraglia treno sulla linea Orte-Viterbo

Circolazione ferroviaria sospesa dalle 6,25 di martedì 3 settembre fra Montefiascone e Grotte Santo Stefano, sulla linea Orte-Viterbo, per l’uscita dai binari dei primi due carrelli del locomotore del treno regionale 7569 Viterbo-Roma. Lo fa sapere Rfi spiegando che lo svio è stato causato dai detriti trasportati sui binari in corrispondenza di un passaggio a livello a Montefiascone per l'ondata di maltempo che in nottata ha interessato la zona. "Nessuna conseguenza né per i 150 viaggiatori del treno né per il personale in servizio sul convoglio", riferisce Rfi. Già attivati servizi sostitutivi con autobus - 3 bus nelle stazioni di Montefiascone, Orte e Viterbo - per assicurare la prosecuzione del viaggio ai passeggeri del treno e per garantire la mobilità sulla linea.