L’ambasciatore di Israele Ofer Sachs alla Notte delle candele

Appello al premier Conte

Abroghi la legge Letta-Renzi che oscura i finanziatori dei partiti e dei politici

Il vicepremier Luigi Di Maio ha chiesto di conoscere a quali partiti e uomini politici la società Autostrade e il gruppo Benetton abbiano dato finanziamenti in questi anni. Non è possibile rispondere a questa domanda se non per i finanziamenti anteriori al 2014. Perché nel gennaio di quell'anno un comma della legge che abrogava i rimborsi elettorali stabilì per la prima volta nella storia ...