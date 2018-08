Raffica di controlli a San Faustino

Il comando provinciale carabinieri di Viterbo, a seguito del comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi presso la Prefettura di Viterbo lo scorso 24 agosto, in un quadro di coordinamento delle Forze di Polizia, ha immediatamente predisposto un piano straordinario per il controllo del territorio nelle zone di piazza San Faustino e Sacrario dove, da tempo, i residenti lamentano situazioni di degrado e nei giorni scorsi si sono verificati alcuni episodi di violenza, sfociati in rissa tra extracomunitari.

In tale contesto, sono state impiegate lo scorso fine settimana numerose pattuglie dell’Arma della Compagnia di Viterbo che hanno controllato in maniera sistematica esercizi pubblici, persone e mezzi presenti della zona del centro storico.

Due italiani di 40 e 29 anni sono stati denunciati per aver ceduto dosi di cocaina ad una giovane assuntrice che verrà segnalata alla Prefettura di Viterbo. Sono state sequestrate dosi di hashish ed eroina trovate nella disponibilità di alcuni giovani frequentatori degli esercizi pubblici. Sono stati controllati 125 veicoli e 200 persone, ritirate 2 patenti per guida in stato di ebbrezza ed elevate 40 multe.