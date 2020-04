Viterbo, non rispondeva al citofono da giorni. Anziana trovata morta in casa.

Una donna di 77 anni è stata trovata priva di vita all'interno del suo appartamento in via della Caserma. La donna non rispondeva al citofono e al telefono da giorni. Il 18 aprile intorno alle 17 è intervenuta dunque la polizia locale. Sul posto è arrivata anche una squadra di 5 unità dei vigili del fuoco che hanno proceduto ad aprire la porta. Una volta all'interno dell'appartamento i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziana.

Dai primi accertamenti sembra si tratti di una morte naturale.