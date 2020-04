Minacce a Salvini, il commento di un uomo di Montefiascone: "Una pallottola in fronte e passa tutto".

Minacce di morte a Salvini e parole minatorie verso Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Sono quelle scritte da Giuseppe Riti, di Montefiascone, in un commento apparso sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle di Sacile: “Una pallottola al centro della fronte e passa tutto anche alla sua amica pesciarola, a Berlusconi ci pensa Dio”. Il post è stato rilanciato dallo stesso Salvini nella sua seguitissima pagina Facebook: “Anche in tempi di virus c’è chi minaccia di morte. Un sorriso e un bacione”, pubblicando anche la foto dell’uomo di Montefiascone.

A prendere le distanze è anche Rosita Cicoria, del Movimento 5 Stelle di Montefiascone: “Io e tutto il mio gruppo ci dissociamo categoricamente da quanto affermato dal signor Riti che non ne fa più parte da circa 2 anni e pertanto parla solo a suo nome. Chiedo io scusa pubblicamente per la frase scritta, veramente indegna anche verso il peggior avversario”.

“Parole deliranti ed indice di una chiara degenerazione della politica per le quali sembrerebbe che gli stessi Cinque Stelle stiano ora provando maldestramente a ‘mettere una pezza’ con il paventato allontanamento dello scomodo esponente. Parlare di pallottole in testa per ‘far passare tutto’ è una dichiarazione sconvolgente nella sua freddezza, sintomo di una deriva dalla quale occorre, in effetti, prendere le distanze. I primi a farlo devono essere proprio i Cinque Stelle per i quali, negli ultimi tempi, l’offesa e l’insulto sembrano all’ordine del giorno”, ha detto Massimo Ceccarelli di FdI di Montefiascone.