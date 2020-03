Evade dagli arresti domiciliari e presenta pure un'autocertificazione

Un uomo agli arresti domiciliari, e controllato tramite braccialetto elettronico, nonostante i divieti di circolazione imposti in questi giorni per limitare i contagi del coronavirus, aveva deciso di andare a passeggio manomettendo il braccialetto elettronico; è successo a Monterosi: i carabinieri di pattuglia lo hanno visto e controllato in pieno centro urbano, ed in attesa del riscontro in banca dati sulla sua posizione, si sono visti presentare dall'uomo un'autocertificazione per lo spostamento per motivi di necessità. Arrivato il riscontro che attestava la detenzione domiciliare e quindi l’evasione, immediatamente i militari lo hanno bloccato e dichiarato in arresto, e nuovamente sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.