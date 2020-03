La Asl sgombera un intero piano di Belcolle per fare spazio ai Covid

In vista del possibile picco del contagio nel Lazio, previsto dalle autorità regionali tra questa e la prossima settimana, la Asl di Viterbo ha predisposto un piano per accogliere i malati Covid a Belcolle. Secondo indiscrezioni, dovrebbe essere liberato nelle prossime ore tutto il sesto piano dell'ospedale, dove si trova il reparto di medicina, che verrebbe trasferito in un clinica privata.

Previsto anche un ulteriore aumento dei posti letto in terapia intensiva. Intanto, dopo la scoperta ieri di undici positivi tra il personale del laboratorio di analisi, continuano i tamponi su medici, infermieri e tecnici. Atteso per mezzogiorno un nuovo bollettino ufficiale con i dati aggiornati sui positivi.