A Orte positive due donne: una è ricoverata in ospedale, l'altra è a casa

Non uno, ma due i casi positivi accertati a Orte. Il primo, comunicato dal sindaco Angelo Giuliani, è stato confermato anche dalla Asl. "Si apprende - aveva detto il primo cittadino - che purtroppo, a Orte, si è manifestato il primo caso accertato di coronavirus. La nostra concittadina, che al momento gode di buona salute e non presenta sintomi, è stata posta in isolamento domiciliare”. In serata il secondo annuncio del sindaco: “Secondo caso a Orte”. Anche stavolta si tratta di una donna. E' ricoverata in una struttura sanitaria, ma il sindaco non ha voluto dire quale.

Per approfondire leggi anche: uomo isolato alla stazione di orte

“Alla nostra residente - si è limitato a dire Giuliani - un caloroso augurio di pronta guarigione. Proseguiamo insieme questo guado difficile, affidandoci al senso di responsabilità e di comunità”.