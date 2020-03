Coronavirus, positivi al test tre familiari della donna morta sabato

Sono risultati positivi al test del coronavirus tre familiari della donna di 79 anni morta sabato sera all'ospedale di Belcolle. Adesso in tutta la provincia di Viterbo i contagiati salgono a 40. Come si ricorderà, la donna, Anna Maria Biancalana, 79 anni, è deceduta al reparto di terapia intensiva dopo un improvviso peggioramento avvenuto il pomeriggio. Nei giorni precedenti era stata ricoverata a malattie infettive. Era già affetta da patologie di carattere cardiocircolatorio, il virus, secondo quanto affermato dallo stesso sindaco di Bolsena, Paolo Dottarelli, ha quindi agito su un organismo già debilitato. Lo stesso sindaco invita ora la popolazione ad evitare gli inutili allarmismi e ad attenersi scrupolosamente alle norme previste dalle autorità per contenere il contagio.