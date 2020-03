Coronavirus, 8 nuovi casi nella Tuscia. Il totale sale a 31

Sono 8 i nuovi casi accertati di positività al Covid-19 comunicati, nella giornata di domenica, dal Policlinico Gemelli alla Asl di Viterbo. Sette persone presentano un chiaro link epidemiologico con i casi comunicati in precedenza. Per una, invece, l’indagine, finalizzata all’individuazione di contatti con casi certificati, è ancora in corso. Inoltre, sei degli otto pazienti stanno trascorrendo la convalescenza a domicilio, due presso l’unità operativa di Malattie infettive di Belcolle. Tra i nuovi casi accertati figura un operatore sanitario. L’aumento dei casi accertati è strettamente collegato all’incremento dei tamponi eseguiti dal Team operativo Coronavirus sulla scorta delle indagini epidemiologiche effettuate, grazie alle quali è stato possibile ricostruire la catena dei contatti stretti delle persone, ad oggi, risultate positive.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, i tamponi eseguiti dal Team su cittadini residenti nella provincia di Viterbo sono 188. Nella giornata di ieri, purtroppo, si è verificato il primo decesso a Belcolle di una paziente positiva al Covid-19, ricoverata da giorni presso il reparto di Malattie infettive, il cui quadro clinico era già complesso prima del contagio e le cui condizioni di salute si sono aggravate nel pomeriggio. Restano stabili le condizioni cliniche dei due pazienti attualmente ricoverati nella Terapia intensiva Covid-19. In totale i casi accertati al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 31.