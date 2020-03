Coronavirus, prosegue l'intervento di sanificazione delle strade di Viterbo

Prosegue l’attività di sanificazione straordinaria a Viterbo e nelle frazioni. L’intervento viene effettuato con spazzatrici meccanizzate nel percorso ordinario (una 6mc, due 4mc e una 2mc) e con mezzo attrezzato con barra lava-strade ad alta pressione. L’attività, che inizia la mattina alle 6, oltre a proseguire nel pomeriggio con altra tipologia di attrezzatura a disposizione, interesserà nei prossimi giorni altre vie del territorio comunale.

Il prodotto utilizzato, cloro misto ad acqua, scelto di concerto con la struttura di riferimento della Asl di Viterbo, viene erogato con diluizioni e modalità non tossiche. Le macchine parcheggiate non vanno spostate. Vista la situazione di emergenza non è possibile programmare e pianificare con precisione il calendario delle zone del territorio che verranno interessate dall'intervento di sanificazione. Si procede giorno per giorno. Gli interventi proseguono anche durante il fine settimana. Saranno previsti più passaggi nelle varie zone e le attività di sanificazione si protrarranno fino al prossimo 3 aprile.