Raffica di furti, tre ladri seriali arrestati a Marta e Vignanello: azione congiunta di carabinieri e polizia

Nella mattinata di sabato, su disposizione della Procura di Viterbo, i carabinieri di Civita Castellana e la Mobile di Viterbo hanno proceduto all'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di tre ragazzi, rispettivamente di 27 anni di età il più grande, residente a Marta, e di 20 gli altri due, abitanti entrambi a Vignanello. I tre giovani sono indagati per i reati di concorso in furto aggravato, perché in molteplici episodi tra il settembre ed il dicembre scorsi avrebbero compiuto furti in luoghi di culto, autolavaggi, negozi di bigiotteria, bar, distributori di carburante, supermercati e su erogatori automatici di bevande.

Sulla base delle denunce presentate, e dai primi riscontri operati sul territorio, carabinieri e polizia hanno avviato e sviluppato le indagini, poi confluite in un unico filone, sotto il coordinamento del pm Paola Conti. I riscontri ottenuti hanno consentito di richiedere ed ottenere l’emissione della suddetta misura cautelare, eseguita in sinergia operativa e senza pregiudicare la quotidiana, impegnativa attività delle forze dell’ordine in periodo di lotta alla diffusione del Coronavirus.