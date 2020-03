Incendio alla stazione di Settebagni, mattinata da incubo per i pendolari

Ennesima giornata di passione per i pendolari della Tuscia a causa di un incendio divampato stamattina alle 4 all’interno della sala relè (circa mq 50), ubicata al binario 1 presso la stazione di Settebagni. I vigili del fuoco sono intervenuti con l’ausilio di un’autobotte per domare l’incendio. Sul posto anche le squadre tecniche di Rfi al lavoro per ripristinare la circolazione.

Il traffico sulla Roma – Firenze è andato in tilt sia in direzione Roma che Firenze. A seguito di quanto accaduto, è stata bypassata la linea dell’alta velocità fino all’altezza di Orte. I treni alta velocità a media e lunga percorrenza e quelli regionali da e per Roma hanno fatto registrare ritardi fino a 120 minuti e cancellazioni. Gravi i disagi per i viaggiatori che dalla stazione di Orte dovevano raggiungere la Capitale o altre località dell’Umbria e della Toscana.