Coronavirus, la Asl cerca medici infettivologi

Coronavirus, la Asl di Viterbo è in cerca medici infettivologi per fronteggiare un'eventuale emergenza in provincia. Lo si apprende da un avviso pubblicato in queste ore, dove, si spiega, che "si rende indispensabile in tempi rapidissimi" disporre di un "adeguato contingente di medici infettivologi per poter garantire gli interventi di prevenzione e cura alla popolazione”.

La Asl spiega inoltre che è in fase di espletamento un concorso per dirigenti medici di malattie infettive. ciò nonostante “l’azienda non dispone di graduatorie per il reclutamento di personale neppure con rapporto di lavoro a tempo determinato di medici infettivologi e i tempi tecnici previsti per la conclusione del concorso pubblico non sono conciliabili con l’urgenza e la necessità di disporre immediatamante di medici infettivologi”.