Momenti di paura ieri sera all'ospedale di Tarquinia, dove è stato ricoverato un ragazzo di Vetralla per sospetto Coronavirus. Il giovane è stato trasferito poi allo Spallanzani, dove però - è notizia di questa mattina - il primo tampone ha dato esisto negativo. Si attendono, come di prassi, ulteriori accertamenti che saranno eseguiti in giornata. In ogni caso, al momento si sarebbe trattato solo di un falso allarme. Va detto che il ragazzo al momento dell'arrivo al pronto soccorso aveva febbre alta.

La notizia ha scatenato il finimondo in tutta la cittadina tirrenica dove le voci hanno cominciato a diffondersi tramite social. Per questo motivo sembrerebbe che il sindaco, Alessandro Giulivi, sarebbe intenzionato a presentare denuncia per procurato allarme nei confronti di chi l'ha diffusa sui social.