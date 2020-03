Coronavirus, alla Asl un'equipe per i tamponi a domicilio

Coronavirus, equipe della Asl per effettuare i tamponi a domicilio. La Asl di Viterbo è al lavoro per la costituzione di un’equipe da utilizzare a domicilio in caso si dovesse presentare la necessità di effettuare numeri significativi di tamponi sulla popolazione del Viterbese. Una mossa precauzionale, pensata per rafforzare il sistema della risposta a un’eventuale diffusione del Coronavirus sul territorio regionale. Al momento infatti i tamponi, per quanto riguarda il Lazio, vengono eseguiti solo all’ospedale Spallanzani di Roma.

"Una decisione - spiega la dottoressa Silvia Aquilani, referente gestione Covid-19 per la Asl di Viterbo - che va nella direzione di alleggerire appunto il peso che oggi grava sullo Spallanzani". L'equipe dovrebbe diventare operativa già nel corso di questa settimana.