Omicidio Gianlorenzo, il cognato accusato di averlo ucciso oggi si difende davanti alla Corte d'assise

Omicidio Gianlorenzo, il cognato Aldo Sassara si difende in aula. Processo per l’omicidio di Ferragosto a Tuscania, è il giorno dell’imputato. Lunedì 2 marzo il 75enne accusato di aver ucciso il cognato Angelo Gianlorenzo il 14 agosto del 2016, parlerà in aula. L’esame dell’imputato saltò quindici giorni fa a causa della richiesta, avanzata dalle parti civili, di trascrivere alcune intercettazioni ambientali registrate captate dalle microspie che i carabinieri piazzarono nelle automobili dell’imputato nelle settimane successive al ritrovamento del cadavere. La Corte ha incaricato il perito di trascriverle e la nuova relazione è stata depositata nei giorni scorsi.

Sassara, che si è professato sempre innocente e che è malato da tempo, è pronto a rispondere alle domande del pm Massimiliano Siddi, che lo accusa di aver ucciso il cognato, delle parti civili (gli avvocati Giovanni Bartoletti, Corrado Cocchi e Francesco Bergamini) e a quelle dei suoi difensori (gli avvocati Marco Valerio Mazzatosta e Valerio Scalabrelli). Sul tavolo anche le intercettazioni che le parti civili hanno voluto far entrare nel processo. L’attenzione sarà rivolta, per esempio, su quella nella quale si sentirebbe Sassara parlare da solo in auto: “Se mi trovavano la maglietta mi arrestavano”. Un particolare che richiama i vestiti che l’imputato indossava quella mattina. Per l’accusa si è cambiato dopo aver colpito a morte il cognato, forse con una tegola. A riprova di ciò ci sarebbe il diverso vestiario che l’uomo aveva addosso quando si è recato al lavoro e quando è tornato. Almeno da quello che si intuisce dalle riprese delle telecamere che sono lungo il percorso dalla sua abitazione al terreno dove è avvenuto l’omicidio. All’andata Sassara sembrava avere un giubbino e sotto una maglietta. Al ritorno solo una canottiera. Ma per la difesa il fatto è facilmente spiegabile: la mattina faceva più fresco e l’uomo si è coperto per andare in motorino.

Sempre lunedì 2 marzo si capirà se ci sarà la testimonianza dei carabinieri del Ris che svolsero un lungo esame sul terreno che diede esito negativo. Il pm non li ha citati, mentre la difesa, che li vuole in aula probabilmente oggi insisterà con una nuova richiesta.