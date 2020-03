Scomparso parrucchiere a Viterbo. Non si hanno più notizie di Cristofer Gabriel Bonini. Indagano i carabinieri

Parrucchiere scomparso. E’ uscito di casa giovedì 27 febbraio, ma non è rientrato. E’ scattato l’allarme per la scomparsa di Cristofer Gabriel Bonini, il 29enne di Valentano del quale non si hanno notizie ormai da giorni. Il ragazzo è molto conosciuto a Viterbo dove gestisce un salone di parrucchiere nella zona di San Faustino ed è molto apprezzato per il suo lavoro. Ha origini rumene ma lavora e vive nella Tuscia ormai da moltissimi anni.

Per approfondire leggi anche: Ragazzo scompare insieme alla figlia



A denunciare la sua scomparsa è stata la madre con la quale vive in un’abitazione di Valentano. Nel tardo pomeriggio di giovedì 28 febbraio l’ha salutata dicendo che usciva per incontrare degli amici. Invece non è più ritornato a casa. Il cellulare risulta spento. Vani tutti i tentativi di contattarlo. Una circostanza questa che la madre giudica anomala visto che il parrucchiere non si separava quasi mai dal suo smartphone.

Delle ricerche si stanno occupando i carabinieri. Sono state diramate foto e descrizioni del giovane. Ancora durante la serata di ieri non erano arrivate segnalazioni utili per le forze dell’ordine. Del giovane parrucchiere nessuna traccia.