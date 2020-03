Incidente stradale, due auto si scontrano sulla Nepesina: restano feriti mamma e figlio

Incidente stradale sulla Nepesina, feriti mamma e figlio di 10 anni. Lo scontro è avvenuto intorno alle 10,30 del 29 febbraio nel territorio del comune di Nepi all'altezza del centro residenziale Lydia. Per cause ancora da accertare due auto, tra le quali quella condotta dalla donna, si sono scontrate frontalmente proprio davanti al bivio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Ad avere la peggio è stata la donna che portava il figlio in auto. Per entrambi è stato disposto il trasferimento a Belcolle con il codice giallo per dinamica. Ma non sembrano aver riportato gravi ferite.

Sul posto oltre ai sanitari è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Monterosi.