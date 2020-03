Violenza sulle donne, ragazza accusa il suo ex in aula: "Stava per strangolarmi"

Ragazza accusa il suo ex in aula: "Stava per strangolarmi". E’ entrato nel vivo il processo a Yunior Antonio Hiraldo Pantaleon, il 24enne dominicano in carcere dal 4 agosto dopo aver messo le mani al collo della fidanzata italiana di 22 anni e aver inseguito con un coltello le sorelle (una era incinta) e i loro compagni. Quella mattina gli agenti delle volanti furono costretti a utilizzare lo spray al peperoncino per fermalo. In tribunale, invece, è stato calmo vicino al suo avvocato Samuele De Santis ad ascoltare le parole dei testimoni di quella mattinata di follia. A partire dall’ex ragazza. “Fui aggredita in casa della sorella di lui. Loro erano usciti tutti insieme per andare in discoteca poi mi avevano ripreso al termine del mio turno di lavoro”. La giovane ha riferito che l’imputato diventava aggressivo specialmente quando beveva. E quella notte aveva mandato giù qualche bicchiere di troppo. “Chiuse a chiave la porta della nostra stanza poi mi mise le mani al collo, stava per strangolarmi”. Visto il baccano che si era creato all’interno dell’appartamento di via San Luca il cognato ha sfondato la porta cercando di fermare l’imputato che per tutta risposta ha impugnato un coltello ferendo anche una delle sorelle. “Ma non voleva - ha dichiarato la giovane dominicana - sono stata io a ferirmi nel tentativo di spostare il coltello con una mano”.

Anche l’allora fidanzato di una sorella ha tentato di ridimensionare le accuse a carico dell’amico, contraddicendo in parte quanto detto ai poliziotti quella mattina: “Non l’ho visto mettere le mani al collo alla ragazza e non ho visto mentre la colpiva con dei pugni”. La prossima udienza è fissata per il 12 marzo quando saranno ascoltati i poliziotti che intervennero dopo la chiamata dall’appartamento. Nel frattempo l’avvocato De Santis ha chiesto l’alleggerimento della misura cautelare in carcere trasformandola in arresti domiciliari in casa del nonno a Sorano. Le vittime non si sono opposte e il giudice si è riservato.