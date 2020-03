Spari in aria per fermarli a Porta Faul, ora i due rumeni chiedono la messa in prova al giudice

Tentarono a speronare auto dei carabinieri, chiesta la messa alla prova. La notte del 12 febbraio tentarono di forzare un posto di blocco e i carabinieri furono costretti a sparare in aria per fermarli. I due rumeni protagonisti di quel rocambolesco inseguimento si sono presentati davanti al giudice Silvia Mattei per la direttissima. I loro avvocati hanno chiesto la messa in prova e il giudice ha dunque rimandato al 1 luglio per la verifica del programma proposto dalle parti. Sempre, ha specificato, che i due non si rendano protagonisti di altri reati.

Per approfondire leggi anche: Aggrediscono carabiniere e fuggono



Quella notte i due aggredirono un carabiniere in borghese per una banale lite legata alla circolazione. Furono individuati dai militari dopo circa 2 ore in piazza Verdi e tentarono di fuggire. Ci fu un inseguimento a folle velocità per le strade del centro storico terminato a Porta Faul.