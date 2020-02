Sabrina Ferilli perseguitata, revocato il divieto di avvicinamento allo stalker che si travestiva da Superman

Sabrina Ferilli perseguitata, è tornato libero del tutto l’uomo condannato per stalking ai suoi danni. Il giudice Salvatore Iulia, che nei giorni scorsi gli aveva inflitto un anno, ha revocato la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’attrice che era stata disposta nel febbraio del 2019 a carico di Carlo Neri, l’autore teatrale di 70 anni che abita a Onano. Dopo la condanna in primo grado i suoi difensori (gli avvocati Enrico Valentini e Samuele De Santis) avevano avanzato la richiesta di revoca della misura cautelare, il giudice si era riservato. La decisione è arrivata due giorni fa. L’uomo dunque potrà tornare a circolare liberamente, senza vincoli. E’ stato condannato a un anno (con la condizionale) per gli atti persecutori ai danni della Ferilli. Ora attenderà il secondo grado. Già dal giorno della sentenza i suoi avvocati hanno annunciato che presenteranno appello una volta che avranno letto le motivazioni. Ci vorranno ancora un paio di mesi per il deposito.

I fatti contestati a Carlo Neri risalgono al periodo che va dall’estate del 2018 al periodo natalizio. L’uomo si era invaghito dell’attrice da tempo. Si presentava spesso sotto alla sua abitazione romana con una rosa in mano. Diverse volte anche travestito da superman. Inizialmente l’attrice si aveva riso su poi quella presenza costante sotto casa o dovunque andava era diventata una vera a e propria persecuzione.

Qualche anno prima l’uomo aveva inviato un soggetto a Sabrina Ferilli e lei gli aveva risposto che era interessante, ma di proporlo a qualche altra attrice visto che lei era impegnata. Una cortesia che è stata fraintesa dall'imputato che ha iniziato a tempestare l'attrice di lettere ed ad aspettarla sotto alla sua abitazione.

I legali dell’uomo, dopo la sentenza di primo grado, si erano dichiarati soddisfatti per il fatto che il giudice aveva ridimensionato il fatto infliggendo il minimo della pena. Già nella fase delle indagini e durante il processo avevano chiesto una perizia psichiatrica che tuttavia era stata negata dal giudice. Con ogni probabilità ci riproveranno in appello.