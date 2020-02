Ladre di profumi al supermercato: arrestate due ragazze rom Viterbo, una è minorenne

Rubano in un supermercato, prese due rom, una è minorenne. Avevano tentato di rubare tonno e profumi di marca. Sono state bloccate dagli agenti della squadra volante chiamati dalla vigilanza del supermercato.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di martedì 25 febbraio in un supermarket in viale Garbini. Le due sono entrate nel negozio cercando di portare via delle scatole di tonno e diversi flaconi di profumo di marca. Il tutto per un conto di 300 euro. Solo che le giovani non avevano alcuna intenzione di pagare ed hanno cercato di allontanarsi senza pagare.

Il loro atteggiamento non è passato inosservato e la vigilanza, insospettita da come si muovevano le due ragazze, ha allertato i poliziotti che sono arrivati poco dopo e le hanno fermate.

Dagli accertamenti è emerso che le due, 25 e 17 anni, provenivano da un campo rom della Capitale. La minore è stata riaffidata ai genitori in attesa di ulteriori sviluppi mentre la più grande è stata arrestata. L’ipotesi è furto. Questa mattina si è presentata in tribunale per la direttissima, è stata liberata con l'obbligo di firma per tre volte a settimana.