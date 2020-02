Incidente stradale sulla Doganella a Ischia di Castro: grave un 41enne, ferita mamma con il figlio

Incidente stradale, grave un 41enne. Nello scontro frontale che è avvenuto nella notte del 26 febbraio intorno a mezzanotte e trenta è rimasta ferita anche una donna di 35 anni con il figlio di 12. L'incidente è avvenuto a Ischia di Castro lungo la strada Doganella che va verso Pianiano all'altezza della zona della Bonifica.

Per cause da accertare le due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto i vigili del fuoco, carabinieri e sanitari del 118. La mamma con il figlio sono stati estratti dall'auto dai pompieri: durante le fasi dei soccorsi le loro condizioni non sono apparse gravissime. Sono stati trasportati in ospedale in ambulanza. Più critiche invece quelle del conducente dell'altra auto: è strato trasferito in ambulanza a Canino e da qui a Belcolle con l'eliambulanza.

I rilievi sono affidati ai carabinieri di Tuscania e Canino.