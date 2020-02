Evade dai domiciliari per andare al bar, arrestato

I carabinieri della stazione di Nepi, durante un servizio perlustrativo, hanno controllato la casa di un uomo agli arresti domiciliari a Nepi e non lo hanno trovato. Hanno quindi immediatamente avvisato la Centrale operativa della Compagnia di Civita Castellana, iniziando le ricerche. Sono partiti dal centro del paese dove si trova il bar che l'uomo era solito frequentare prima di essere arrestato. La loro intuizione si è rivelata giusta.

Lo hanno notato mentre passeggiava tranquillamente dirigendosi in direzione del locale. Bloccato, lo hanno dichiarato in arresto per evasione e lo hanno di nuovo tradotto presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliare.