Il Pd contesta la gestione dei giardini pubblici

Attraverso la sua pagina Facebook, il Pd denuncia lo stato di degrado e abbandono in cui versano gli spogliatoi degli impianti sportivi e i giardini pubblici, in particolare quelli di Orte Scalo, dove oltre alla scarsa manutenzione del verde, i giochi per bambini risultano pericolosi in quanto vecchi e arrugginiti. “I giardini pubblici della città versano in condizioni pietose - sostengono i Dem -. I giochi che dovrebbero far divertire i bambini sono in realtà dei veri e propri attentati alla loro incolumità. I piccoli cittadini, la loro salute e il loro pieno sviluppo sono una priorità e come tale vanno tutelati”, conclude il Partito democratico.