Palloncini bianchi per l'ultimo saluto: “Non ti scorderemo mai. Ciao Aurora”

"Non ti scorderemo mai. Ciao Aurora". Un grande striscione e tanti palloncini bianchi lasciati volare in cielo hanno accolto l'uscita del feretro dalla chiesa di San Fraviano, a Montefiascone, per l'ultimo, straziante, saluto, ad Aurora Grazini, la sedicenne trovata senza vita nel suo letto sabato mattina. A celebrare il rito funebre don Luciano Trapè. “Questa mattina, con il rosario in mano mi sono seduto vicino a Aurora. Ho detto: sei vicino al Signore e le ho chiesto di pregare per i suoi genitori Giancarlo e Anna Maria, la sorella Rachele, i nonni Ilario, Lella e Alberto. Tornato a casa ho scelto la lettura del Vangelo di oggi. Gesù dice due cose: non temere e abbi fede. La morte non è l’ultima parola. Passiamo attraverso la morte per andare verso la vita. Dobbiamo avere fiducia, Aurora vive e vogliamo accompagnarla verso questa meta con la nostra preghiera”.