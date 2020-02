Beccati con la cocaina: denunciati

I carabinieri della compagnia di Ronciglione, in occasione del carnevale, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio: circa 200 veicoli e 150 persone controllate. Al termine dei controlli sono state elevate 10 contravvenzioni al codice della strada, inoltre a Ronciglione i militari hanno arrestato un uomo poiché destinatario di un ordine di carcerazione per vecchi reati. A Carbognano sono stati denunciati due giovani di origini marocchine per detenzione di droga, trovati in possesso di 3 grammi di cocaina. A Blera e a Capranica sono stati denunciati due giovani del luogo per guida in stato di ebrezza alcolica. Ai due sono state ritirate le patenti. Durante il servizio, inoltre, sono stati segnalati 4 giovanissimi alla Prefettura quali assuntori di droghe.