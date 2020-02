Sedicenne morta dopo dimissioni dal pronto soccorso, il legale della famiglia: "Aveva problemi respiratori"

Aurora aveva una crisi respiratoria e accusava dolori al petto quando venerdì è stata accompagnata al pronto soccorso di Belcolle. Il legale della famiglia Grazini, l’avvocato Giuseppe Picchiarelli, ha di fatto smentito la versione fornita “a caldo” sabato dalla Asl e nella quale si escludeva qualunque problema di natura fisica al momento che la sedicenne aveva fatto accesso all’ospedale. Prima in tribunale poi intervenendo nella trasmissione “La vita in diretta” il legale fornisce un’altra versione dei fatti. “Mi ha colpito la tempestività con la quale è stato detto che si trattava di un problema di natura psicologica”, ha continuato l’avvocato. Secondo quanto riferito dallo stesso, invece, Aurora era stata debilitata da una lunga influenza che andava avanti da diversi giorni. Venerdì la ragazza aveva problemi di natura respiratori e dei dolori al petto. Una volta arrivata in ospedale è stata misurata più volte, con la “molletta” sul dito, la saturazione dell’ossigeno. Non è ancora chiaro se sono stati fatti altri esami, comprese le analisi del sangue. Quello che è certo che intorno alle 16 la ragazza è stata dimessa dopo che le erano state somministrate delle gocce di ansiolitico ed era stato predisposto un percorso di supporto psicologico che sarebbe dovuto partire nella giornata di ieri. Ma non c’è stato tempo, la ragazza si è spenta nel sonno la notte tra venerdì e sabato.

La titolare del fascicolo, la pm Eliana Dolce, conferirà l’incarico per l’autopsia. Il legale della famiglia ha già annunciato che nominerà come medico legale di parte il dottor Daniele Cimarello, che è esperto anche in psicologia. Il fascicolo, ancora nella giornata di ieri, era contro ignoti. Si procede con l’ipotesi di omicidio colposo e in questo senso presto potrebbero esserci i primi nomi sul registro degli indagati, ossia i medici del pronto soccorso. Si tratta di una prassi. L’iscrizione in questo senso è un atto formale per permettere agli indagati di potersi difendere. La ragazza dopo essere stata dimessa, secondo quanto raccontato anche da alcuni familiari durante le trasmissioni tv che si stanno occupando del caso, era piuttosto giù di corda, intontita. Si è messa a letto presto insieme alla madre. La stessa madre che la mattina dopo l’ha trovata priva di vita nel suo letto.

L’autopsia dovrà stabilire la causa della morte e quando è avvenuta. Soprattutto l’esame punterà a stabilire se c’è un nesso tra il malessere accusato dalla sedicenne e il suo decesso. E se soprattutto si poteva fare di più al pronto soccorso per evitare poi quello che è accaduto. I genitori e i medici che si sono occupati di Aurora sono stati già ascoltati a sommarie informazioni, non è escluso che vengano interrogati nelle prossime ore. Sotto la lente potrebbe finire anche la terapia prescritta al pronto soccorso, ossia l’ansiolitico per capire se era compatibile con i disturbi che sono stati lamentati dalla giovane.

“Era una ragazza solare che rideva sempre”, ha detto l’avvocato della famiglia cercando di allontanare anche l’immagine, circolata nei giorni scorsi, di una giovane in preda alla disperazione per la fine di una relazione sentimentale.