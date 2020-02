Test della saliva per pizzicare chi guida sotto effetto di droghe, controlli della Polstrada di Viterbo

Test della saliva per pizzicare chi si mette alla guida sotto l'effetto di droghe.Una vera e propria task-force quella messa in campo dalla Questura nella notte tra sabato e domenica scorsa. Personale della polizia amministrativa, dell’ufficio sanitario, della squadra mobile, della polizia stradale e le unità cinofile. L’attività ha avuto, come oggetto, diversi locali di intrattenimento dove personale della Pasi ha controllato le licenze e il regolare impiego del personale addetto alla sicurezza.

Con in cani antidroga la squadra mobile ha ispezionato le zone di accesso alle discoteche, dove sono stati rinvenuti e sequestrati diversi grammi di sostanza stupefacente con tre giovani segnalati alla Prefettura per possesso di droga.

"Sono stati, inoltre, ulteriormente innalzati i livelli di attenzione sulla viabilità provinciale con particolare riferimento al potenziamento dei dispositivi serali e notturni effettuati nel contesto dell’attività di prevenzione degli incidenti stradali, che la maggior parte delle volte sono correlati ai gravi fenomeni di uso di sostanze alcoliche o stupefacenti alla guida. Purtroppo, gli incidenti che vedono coinvolti maggiormente i giovani, si verificano spesso nei week-end e nelle ore notturne, anche a causa dell’eccessiva velocità e della guida sotto l’effetto di alcool o droghe", si legge in una nota della Questura

Proprio in quest’ottica rientrano poi i controlli effettuati da parte degli equipaggi della sezione Polstrada insieme al medico ed al personale dell’ufficio sanitario della Questura. Delle numerose autovetture sottoposte a verifica, due autisti sono risultati positivi al precursore mentre un mezzo è risultato privo di assicurazione.

Sono stati effettuati, inoltre, controlli con il dispositivo Drugwipe, il test rapido della saliva utilizzato per smascherare chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.