Detenuto sputa in faccia ad agente di guardia nel carcere di Viterbo. I sindacati: "Troppi malati nelle celle"

Detenuto con problemi psichiatrici sputa in faccia a un agente di polizia penitenziaria che è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per verificare l’eventuale contagio da malattie infettive. Il fatto è avvenuto sabato notte nel carcere di Mammagialla ed è stato portato alla luce dal sindacato Uspp che in una nota diffusa ieri ricorda “che nelle carceri Italiani sono migliaia affetti da Epatite di tipo B e C e in aumento anche i positivi Hiv soggetti e non da meno i tubercolosi” . L’episodio è avvenuto a poche ore dalla manifestazione dei baschi blu per le vie della città per protestare contro le accuse mosse dal comitato antitortura del Consiglio d’Europa che in un documento diffuso qualche settimana fa ha denunciato dei presunti maltrattamenti ai danni di alcuni detenuti.

La segreteria regionale del sindacato pone l’accento sul problema dei detenuti con problemi psichiatrici o comunque malati presenti nelle varie sezioni del carcere di Mammagialla. Una criticità emersa drammaticamente a fine marzo dello scorso anno quando un detenuto indiano che aveva già avuto problemi nel penitenziario di Civitavecchia uccise a colpi di sgabello Giovanni Delfino, detenuto viterbese di 65 anni.

Per approfondire leggi anche: Il Consiglio d'Europa denuncia maltrattamenti ai danni dei detenuti

L’Uspp ricorda anche un episodio avvenuto nel 2019 ma venuto alla luce solo recentemente grazie a un servizio del Corriere della Sera. Il 20 maggio dello scorso anno il boss campano Giovanni Tamburrino, in carcere per l’uccisione della moglie, tentò di far uscire dei pizzini dal carcere. Messaggi trovati dagli agenti di polizia penitenziaria nel reggiseno della madre e nei quali si davano istruzioni ai familiari su come comportarsi per farlo sembrare matto. L’obiettivo era quello di ottenere la seminfermità mentale. “Non è il primo caso dove qualche detenuto cerca di rappresentare una sua condizione di salute non idonea al regime carcerario per ottenere una sospensione della stessa. Questo dovrebbe far comprendere che il carcere sarà sempre luogo dove non solo si esegue la detenzione ma per moltissimi continua ad essere luogo dove proseguire le condotte criminali”, concludono dall’Uspp.