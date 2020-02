Pakistano preso a bottigliate a Viterbo, l'aggressore ammette: "Ero ubriaco dopo la festa per il compleanno"

Prende a bottigliate un pakistano dopo la festa di compleanno. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, Rita Cialoni, ha convalidato l’arresto del 20enne viterbese fermato nella notte tra giovedì e venerdì scorsi con l’accusa di rapina e lesioni personali ai danni di un ragazzo pakistano. L’altro viterbese di 21 anni che in un primo momento era stato fermato dai militari del Nucleo Radiomobile della compagnia di Viterbo è stato invece rimesso in libertà. Sabato mattina il ventenne, difeso dall’avvocato Marco Valerio Mazzatosta, è comparso in Tribunale di fronte al gip per l’udienza di convalida dell’arresto raccontando la sua versione dei fatti sulla presunta aggressione a colpi di bottiglia nella quale il pakistano è rimasto ferito. Va detto che la presunta vittima si trova tuttora ricoverato a Belcolle, dove i medici gli hanno diagnosticato la frattura del setto nasale e numerose tumefazioni al volto per una prognosi di trenta giorni.

Secondo quanto raccontato dal presunto aggressore al gip, l’episodio sarebbe avvenuto nella zona di viale Trento verso le 23 di giovedì 13 febbraio. Il ventenne viterbese, in compagnia dell’amico di un anno più grande, stava festeggiando il suo compleanno e avrebbe bevuto un po’ troppo, anzi, secondo quanto riferito in aula, sarebbe stato completamente ubriaco al momento dell’episodio per il quale è poi finito ai domiciliari. Così, in preda ai fumi dell’alcol, prima avrebbe avuto un alterco col pakistano, poi lo avrebbe colpito con una bottiglia rotta al volto e gli avrebbe sottratto il cellulare, buttandolo prima di fuggire, mentre l’altro viterbese non avrebbe partecipato alla presunta aggressione. Il 20enne ha negato di fronte al gip che si sia trattata di una rapina, quanto di un “colpo di testa” favorito dalla sua presunta ubriachezza. Un gesto del quale si sarebbe poi pentito, in quanto si sarebbe costituito ai carabinieri, scagionando l’amico.