Gli studenti hanno incontrato un testimone della Shoah

In occasione della Giornata della memoria, gli alunni della scuola media di Montalto di Castro hanno incontrato la signora Elena Servi, testimone della Shoah. Elena Servi, classe 1930, cittadina italiana, cittadina di Pitigliano, ebrea, testimone della Shoah, testimone lucida delle leggi razziali del 1938, e di ciò che ne è conseguito, una signora di quasi novant’anni che ha parlato agli adolescenti di terza media e agli adulti presenti per quasi 40 minuti, in piedi, per sua scelta. E ha raccontato di sé bambina, della sua famiglia, di come si viveva in quel periodo. Ha spiegato la discriminazione razziale come forse gli studenti non l’avevano mai intesa.