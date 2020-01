Viterbo, il Consiglio d'Europa denuncia maltrattamenti nel carcere di Mammagialla

Presunti maltrattamenti ai danni dei detenuti all'interno del carcere di Mammagialla. E' quanto emerge dal rapporto sulle carceri italiane del del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, organo del Consiglio d’Europa. Una delegazione ha visitato nei mesi scorsi il penitenziario viterbese e nel report vengono specificati casi di presunte violenze da parte degli agenti della polizia penitenziaria. Nel rapporto di parla di calci, pugni e, in un caso, colpi di chiave in testa a un detenuto. Le aggressioni sarebbero avvenute nelle aree dove non ci sono le telecamere.

"La spinta riformatrice post sentenza Torreggiani si è fermata e questo ha prodotto e sta producendo un peggioramento delle condizioni di detenzione, con situazioni gravi sulle quali chi ha responsabilità politiche dovrebbe intervenire con urgenza", ha detto Patrizio Gonnella presidente dell'associazione Antigone che ha sottolineato come i presunti maltrattamenti "erano stati oggetto di esposti da parte della nostra associazione. A maggior ragione dopo la pubblicazione del rapporto auspichiamo che ci sia una accelerazione sia nell’indagine amministrativa che in quella penale. Sarebbe anche importante che arrivasse il segnale esplicito da parte del governo intorno all’assoluto e categorico divieto di uso arbitrario della forza".