Viterbo, donna di Ischia di Castro truffata da una venditrice online napoletana

I carabinieri della stazione di Ischia di Castro, hanno denunciato una donna originaria di Napoli per truffa, perché è stata identificata come responsabile di una truffa avvenuta in danno di una donna del posti, che aveva comprato un orologio rispondendo a un annuncio pubblicato su un portale internet.

La stessa aveva versato, seguendo le istruzioni, 250 euro su un conto postapay, ma una volta fatto, la responsabile della vendita è scomparsa e si è resa irreperibile; subito la donna ha effettuato la denuncia ai carabinieri della stazione, che al termine di una pronta azione investigativa hanno identificato e denunciato la presunta responsabile per truffa.