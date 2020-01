Schianto sulla Sammartinese, muore un uomo di 40 anni

Incidente mortale sulla Sammartinese, alle porte del centro abitato, intorno alle 23 di mercoledì, Lo schianto, avvenuto nei pressi del distributore della Q8, ha causato la morte di Patrice Tiekone, viterbese di 40 anni. L’uomo si trovava da solo a bordo della sua Audi quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo. L’auto ha sbandato ed è finita contro un cartellone pubblicitario. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto non hanno potuto che constatare il decesso. Nell'incidente non sono rimaste coinvolte altre persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili de fuoco e il 118.