Appartamento in fiamme, salvata una donna

Un corto circuito e la camera in poco tempo è stata distrutta dalle fiamme. E’ successo intorno alle 23 di mercoledì in un appartamento all’ultimo piano di uno stabile in via dei Mille, a Viterbo. Le fiamme erano visibili dalla strada e in poco tempo sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 e la polizia che ha provveduto a far spostare le auto in sosta per consentire l’intervento dei pompieri. All’interno dell’abitazione c’era la proprietaria, una donna di 75 anni, tratta in salvo e ricoverata per aver respirato fumo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Le fiamme sarebbero partite da una stufa elettrica. Danni all'appartamento dichiarato inagibile, mentre l'intero edificio è stato fatto evacuare per precauzione in attesa delle verifiche strutturali.