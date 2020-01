Bollette idriche, opposizione in piazza

C’è grande attesa per la manifestazione, indetta dalla minoranza per sabato 18 gennaio alle ore 10 in piazza Giacomo Matteotti, a Civita Castellana, per protestare contro l’aumento dell’acqua della società Talete. L’opposizione ha distribuito nei bar e nelle attività commerciali del paese numerosi volantini sui quali, oltre alla foto che ritrae il sindaco Franco Caprioli, il presidente del consiglio Valerio Turchetti e il vicesindaco Alberto Cataldi, si legge che “la giunta del cambiamento (formata da Lega e Fratelli d’Italia), nonostante la delibera del consiglio comunale votata all’unanimità, dice sì all’aumento delle bollette Talete”.