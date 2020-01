Il bastone del Papa realizzato a Fabrica di Roma

Al secolo Paolo De Carolis, classe 1955, un re del legno all’interno della sua bottega, ubicata al civico 15 di via Francesco Petrarca, a Fabrica di Roma. “Mi diletto con il legno da circa un ventennio. Prima ero un ceramista" racconta. Ma l’umiltà di Mastro Geppetto non ostenta il pezzo più importante delle sue creazioni: il bastone donato a Papa Francesco. “L’ispirazione per questo dono - precisa - mi è venuta dalla lettura di alcuni testi sacri. Il bastone raffigura tre serpenti, che rappresentano il male, domati dal bene supremo. Mi rammarico perché non vi sono giovani intenzionati ad imparare l’arte della scultura, dell’impagliatura - sostiene De Carolis -. Sarebbe un mestiere, quello che per me è un passatempo. Sarei intenzionato ad insegnare ai giovani, ma ormai sono tutti affascinati da internet. La manualità l’hanno acquisita soltanto per chattare”, ha concluso il maestro. L’appellativo Mastro Geppetto, è stato inventato e calzato a pennello sulla sua persona, dalla moglie, la signora Lorella.